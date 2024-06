Alla scoperta della medicina astrologica alla corte degli Estensi con la rassegna "Modena Bai Nait"

Mercoledì 27 giugno alle 20.50, all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2024 con il Patrocinio del Comune di Modena, appuntamento con la visita guidata a cura di Elisabeth Mantovani "Magia delle erbe e medicina astrologica alla corte degli Estensi". Il ritrovo è alle 20.50 davanti al Duomo di Modena, in Corso Duomo.

La scienza e la medicina hanno attraversato un’importante evoluzione a partire dal Rinascimento, in questo originale percorso si scopriranno i curiosi intrecci tra l’utilizzo di erbe e sostanze psicotrope ad uso medico oppure per rimedi popolari, il nascere della figura della strega durante il periodo dell’Inquisizione e l’evolversi della medicina dalle pratiche empiriche a quelle istituzionalizzate. Il percorso si svolge in alcuni luoghi chiave: antiche farmacie e luoghi dove si preparavano i medicamenti ufficiali e popolari, le piazze e i mercati dove giravano i venditori di erbe e dove verranno poi puniti eretici e stregoni; infine, l’ex sede dell’Inquisizione a Modena dove le streghe venivano processate e condannate.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575

Telefonare nei seguenti orari:

dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email