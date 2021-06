Una visita guidata alla scoperta della "Modena Romana" con le guide G.A.I.A.M.

Le Guide G.A.I.A.M. propongono, per sabato 12 giugno alle ore 18.00, una visita guidata alla "Modena Romana".

Modena a quel tempo era al massimo della sua prosperità con i numerosi templi e monumenti che la rendevano una delle città più importanti dell'Æmilia, testimoniato anche dai resti di antiche domus trovati duranti gli scavi in vari punti della città, che si estendeva per più di 700.000 m² con una popolazione che probabilmente raggiungeva i 20.000 abitanti



La passeggiata ripercorrerà le arterie principali della Mutina del tempo: il cardo ed il decumano, il foro, oltre che una doverosa sosta a Palazzo dei Musei con il Museo Lapidario Estense e il Lapidario Romani dei Musei civici, oltre che al Parco Archeologico NoviArk per riscoprire gli antichi splendori, come appunto disse Cicerone, della "più fedele e splendida colonia del popolo romano".

La durata della visita è di 1 ora e 30 minuti circa, è obbligatoria la prenotazione. La visita è organizzata dall'Associazione Guide e Accompagnatori turistici G.A.I.A.M, in collaborazione con Modenatur. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...