Visita guidata alla scoperta di Mutina: la città, la campagna, le sue strade, la sua gente

Domenica 26 Maggio alle 15 appuntamento con il percorso guidato "Mutina. La città, la campagna, le sue strade, la sua gente", a cura dell'associazione culturale LaRoseNoire e con il Patrocinio del Comune di Modena. Un percorso avvincente per scoprire come si viveva la quotidianità e come si moriva in una città romana, con visita al Novi Ark insieme a Nicola Raimondi.

Il ritrovo è alle 15 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.