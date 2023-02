Alla scoperta delle necropoli romane a Modena con LaRoseNoire

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 15, con il Patrocinio del Comune di Modena, LaRoseNoire presenta una visita guidata dal titolo "Le Necropoli romane di Modena". Con l'archeologa Francesca Guandalini.

Scopriamo come era organizzata una necropoli di età romana con una visita al parco archeologico Novi Ark e al lapidario dei Musei Civici. Un percorso avvincente attraverso le necropoli costruite dai romani.



Ritrovo ore 15.00 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni, contattare: info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.