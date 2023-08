Il Buon Governo protagonista nella visita guidata a Palazzo Comunale

È il Buon governo, rappresentato nei dipinti seicenteschi della sala del Vecchio Consiglio, il tema della visita guidata in programma nelle Sale storiche di Palazzo comunale domenica 6 agosto alle 18.

L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Il ritrovo è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/ esperienze/esperienze- artecultura/visite-tematiche- alle-sale-storiche-del- palazzo-comunale) o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 203 2660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita.

Al centro della visita, intitolata “Il buon governo, ambizioni e modelli”, i dipinti dai colori brillanti che decorano la volta della sala del Vecchio Consiglio, realizzati all’inizio del Seicento dai pittori modenesi Bartolomeo Schedoni ed Ercole dell’Abate. Su suggerimento del priore del Consiglio Giacomo Castelvetro, i due artisti rappresentarono il buon governo e l’amore per la patria attraverso le figure di Coriolano, Menecio, Ercole e le Muse. La sala ospita anche gli scranni in legno intagliato dei Conservatori, realizzati nel Cinquecento per la sala del Fuoco e trasferiti in quella attuale nel secolo successivo.