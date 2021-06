Visite guidate, una giornata al Palazzo Ducale di Sassuolo

Le Guide G.A.I.A.M. propongono, domenica 13 giugno alle ore 15.30, una visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo.

Sassuolo è nota in tutto il mondo come capitale delle ceramiche di qualità. Tanti non sanno però, che è un paese molto interessante anche dal punto di vista storico artistico grazie alla Famiglia degli Este, che scelsero questa città come luogo di delizia per la corte. Il tour che propongono le Guide G.A.I.A.M. inizia proprio dalla visita al Palazzo Ducale di Sassuolo, che ed alle sue stanze riccamente affrescate e decorate. Si proseguirà poi verso Roverella, per passare in piazza Martiri, la più grande di Sassuolo, sede del mercato su cui svetta la “Guglia” ed il Duomo di San Giorgio, per poi terminare con Piazza Garibaldi, tutta color rosa e tutta porticata in modo regolare, che è il cuore della città.

Il costo dell'evento è di dieci euro a persona, la durata è di 1 ora e 30 minuti circa. Prenotazione obbligatoria. La visita verrà attivata al raggiungimento di almeno 6 iscritti. Ingresso Palazzo Ducale di Sassuolo da pagare in loco euro 6,00. Visita organizzata dall'Associazione Guide e Accompagnatori turistici G.A.I.A.M. in collaborazione con Modenatur. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.

