Visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo con Emilia-Romagna in tour

Appuntamento il 7 luglio con una visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo a cura di Emilia-Romagna in tour. Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la perdita di Ferrara, fu concepito come “delizia di svago” e luogo di rappresentanza della corte. Gli interni spettacolari ospitano il più vasto ciclo di affreschi dedicato al mito di Bacco e Arianna, mentre all’esterno la scenografica peschiera detta “il fontanazzo” rappresenta un vero e proprio unicum di ingegneria idraulica, raro esempio giunto fino a noi di teatro dell’acqua barocco. Fontane giganti di divinità marine ispirate dal Bernini, accolgono i visitatori introducendoli nelle magie di un palazzo d’incanto.

Ma il tour all’interno del palazzo ducale di Sassuolo riserva molte sorprese e tra queste la possibilità di ammirare da vicino gli originali affreschi del “Camerino dell’Eneide” realizzati negli anni Quaranta del Cinquecento da Nicolò dell’Abate all’interno della rocca di Scandiano su commissione del conte Giulio Boiardo. La visita in quel vero e proprio scrigno d’arte che è il palazzo ducale sassolese accompagnati dalle guide di Emilia Romagna in tour è dunque un‘occasione imperdibile per scoprire, comprendere e apprezzare uno dei più incantevoli luoghi barocchi della Regione e d’Italia.



Prenotazione obbligatoria al link: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/visita-a-palazzo-ducale-di-sassuolo-2024-07-07-14-00