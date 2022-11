"Tra lutto e memoria: il pantheon estense", una visita guidata con l'Associazione Arianna

L'Associazione Culturale Arianna propone per sabato 19 novembre alle ore 15.00, una visita guidata dal titolo "Tra lutto e memoria: il pantheon estense".

Le sepolture dei duchi estensi escono dalla dimensione del lutto privato, piuttosto mostrano il bisogno di celebrazione, per mantenere il ricordo nelle epoche successive. Il fasto di tali sepolture e del luogo in cui sono collocate assolve quindi la funzione di consegnare i membri del casato estense alla memoria pubblica. La visita guidata ripercorre le vicende dell 'istituzione di un pantheon estense tra il progetto per la chiesa di Sant'Agostino e la collocazione delle tombe in quella di San Vincenzo.

Si raccomanda la massima puntualità, la visita guidata partirà all’ora indicata.

Quota di partecipazione: 10 € a persona da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: un'ora e trenta circa. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 22 00 22.