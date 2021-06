Modena, una visita guidata alla scoperta delle Piazze della città

Domenica 13 giugno, alle ore 11.15, è in programma una visita guidata alle Piazze di Modena. Modena non è solo Piazza Grande, anche se la più famosa e la più amata, grazie anche al fatto che è stata eletta, insieme a Duomo e Torre Ghirlandina, a sito Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Le piazze di Modena, ognuna per le diverse caratteristiche, sono sempre state al centro della vita quotidiana della città.

Il tour, condotto da una guida locale abilitata GAIAM, si snoda proprio attraverso le piazze più o meno conosciute: da Piazza Grande (che non può mancare) a Piazza XX Settembre, Piazzetta de' Servi, Largo di Porta S.Agostino, Piazza della Pomposa, piazza Roma, ma non solo... una vera passeggiata attraverso il "Cuore" della Città.

Il costo dell'evento è di 10 euro a persona: per partecipare è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito di Modenatur. La durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa. La visita verrà attivata al raggiungimento di almeno 6 iscritti. In ottemperanza alla normativa anti Covid, è obbligatoria l'uso della macherina ed il distanziamento di almeno un metro tra i partecipanti. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.

