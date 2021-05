Il fascino degli antichi borghi, un pomeriggio alla scoperta di Vignola

Venerdì 28 maggio, alle ore 18.00, l'Associazione Culturale Arianna propone una piacevole passeggiata per il centro storico della cittadina dolcemente adagiata nella valle dei ciliegi bagnata dal Panaro: Vignola.

Il fiume ha plasmato il territorio e ha dato forma al Castelvecchio, alle origini sentinella su un punto strategico di guado.

Verrà illustrato il graduale passaggio da fortilizio a ricca dimora rinascimentale sotto la signoria dei Contrari legati a casa d'Este.

Si parlerà della antica storia di Vignola, dei suoi cittadini più illustri, Barozzi e Muratori, di ville e giardini, torri e palazzi. Oltre che godere di alcuni squarci pittoreschi per le antiche vie, il percorso permetterà a scelta una sosta in autonomia alla famosa pasticceria Gollini per un assaggio di torta Barozzi oppure alla Taverna del Palazzo per gnocco, tigelle e borlenghi.

Durata prevista: un’ora e trenta minuti circa. Costo: € 10,00 da corrispondere a Modenatur.

Percorso tutto in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 ai partecipanti viene richiesto di tenere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata.



Prenotazione obbligatoria: online sul sito di Modenatur oppure contattando Modenatur al tel. 059 22002.