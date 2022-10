Alla scoperta del borgo medievale di Montebonello con i volontari del FAI

Montebonello è un piccolo borgo del comune di Pavullo nel Frignano. Costruito su un colle, è tutto raccolto intorno alla piccola piazza su cui si affacciano la torre medievale, la facciata della chiesa e le case, che nell'insieme formano quasi una cinta muraria.

Il borgo di Montebonello compare nella storia dell'Appennino Modenese in epoca basso medievale all'epoca delle lotte intestine fra le famiglie nobili frignanesi. Distrutto dai ghibellini nel XIII secolo fu ricostruito assumendo per breve tempo il nome di Castelnuovo. Appartenuto al vescovo di Modena, fu dato in feudo ai guelfi Montegarullo che lo tennero fino alla loro definitiva sconfitta del 1406. Da allora e fino all'epoca napoleonica il paese fece parte del marchesato di Vignola. Geograficamente e storicamente rientrava nel territorio del Frignano e per questo poté godere di particolari privilegi negli scambi commerciali con la Provincia del Frignano.

I beni architettonici e artistici di Montebonello sono il borgo urbanisticamente strutturato intorno alla piazza, la torre che riflette la tipologia matildica con due caratteristici portali sopraelevati e soprattutto la chiesa. L'edificio sacro risalente al tardo periodo medioevale è costituito da un'unica aula terminante con un presbiterio rettangolare e abside rettilinea. Si entra attraverso due portali, il più antico in stile romanico e un altro, gotico, datato 1446, ora tamponato. L'interno è in gran parte affrescato con immagini di diversi santi nell'aula dei fedeli e con le storie dell'infanzia della Beata Vergine Maria nel presbiterio. Gli affreschi di autori anonimi sono quattrocenteschi.

Questo piccolo borgo è parte integrante del programma delle Giornate FAI d'Autunno e sarà visitabile sabato 15 e domenica 16 ottobre con i Volontari del FAI. Durante la visita si passeggia per il borgo sostando ai piedi della torre per coglierne le caratteristiche della struttura e del sito su cui sorge. La chiesa poi offre un'occasione rara, almeno nel Frignano, di osservare un edificio sacro medioevale, giunto fino a noi integro nella struttura e nell'apparato iconografico. I due cicli di affreschi dell'aula dei fedeli e del presbiterio, coperti all'inizio del secolo XVII, furono rinvenuti casualmente dall'attuale parroco e fatti restaurare dalle mani esperte di Marta Galvan. La chiesa in genere è aperta solo nell'orario della Messa domenicale, abitando il parroco a Pavullo.