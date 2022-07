Visita in Notturna il Castello di Levizzano Rangone

Costo della visita guidata € 3,00 a persona, gratuito fino a 12 anni, pagamento in contanti presso il Castello

Tornano gli appuntamenti con le visite guidate al Castello di Levizzano e al Museo Rosso Graspa

L’accesso al Castello di Levizzano è consentito solo tramite visita guidata nelle date in elenco.

È possibile prenotare visite guidate per gruppi al di fuori degli orari di apertura.

Visita in sicurezza

Al momento della prenotazione sarà necessario indicare Nome e Cognome, numero di telefono del referente e numero di partecipanti;

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti dai 6 anni in su;

Durante la visita è obbligatorio mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;

È necessario presentarsi con qualche minuto di anticipo per espletare tutte le procedure di accesso;

Ritrovo presso la corte esterna del castello.

Appuntamenti

I turni di visita verranno attivati con il numero minimo di 8 persone ad un massimo di 25, bambini compresi

Le visite avranno una durata di 1,5h, compresa la visita al Museo Rosso Graspa

Prenotazione obbligatoria Tel. 059 758880 – Email: info@visitcastelvetro.it

Le prenotazioni aprono un mese prima dal giorno della visita guidata