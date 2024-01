"Nascita ed evoluzione del Comune di Modena e dei suoi Palazzi", una visita alle sale storiche del palazzo comunale

Sabato 24 Febbraio alle ore 14.30, col patrocinio del Comune di Modena, "Nascita ed evoluzione del Comune di Modena e dei suoi Palazzi", una

visita al Palazzo comunale e alle Sale Storiche del Palazzo. In questo percorso guidato da uno storico e guida turistica professionista, scopriremo la storia del Comune di Modena dal Medioevo all’arrivo degli Estensi. Ripercorreremo insieme le fasi di formazione del Comune e dei suoi Palazzi, della Piazza Grande nella quale si espressero le norme e i regolamenti della Società del Popolo. Visiteremo le Sale Storiche del Palazzo Comunale che conservano tesori quali gli affreschi di Niccolò dell’Abate e i preziosi ritratti di Adeodato Malatesta.

Il ritrovo è alle ore 14.30 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it o 3391196575. Si prega di telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.