Una visita serale alla Chiesa del Voto con Modena Bai Nait

Mercoledì 13 settembre alle ore 20.50, con il Patrocinio del Comune di Modena, all'interno della rassegna Modena Bai Nait si terrà una visita serale alla Chiesa del Voto di Modena. Si tratta di un percorso tra arte e storia alla scoperta dell’arte Seicentesca a Modena e dei pittori di corte che hanno raccontato il periodo della peste a Modena. Con Elisabeth Mantovani.

Ritrovo ore 20.45 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).