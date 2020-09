Apertura straordinaria dello showroom per scoprire la nuova Era di Maserati

Dopo aver inaugurato la sua nuova Era, Maserati torna ad aprire le porte dello showroom di via Divisione Acqui a Modena. A seguito del grande successo e del profondo interesse riscontrato in città in occasione dell’evento “MMXX: Time to be Audacious”, sarà, infatti, possibile prenotare una visita guidata sabato 19 settembre.

Il programma “Showroom Tour” prevede visite guidate gratuite – su prenotazione e con slot limitati a 12 persone in conformità alle normative attualmente vigenti - grazie alle quali gli appassionati e i curiosi potranno ammirare da vicino le vetture della gamma della Casa del Tridente e scoprire i dettagli del nuovo programma di personalizzazione Maserati FUORISERIE.

Esposta sul “loop”, l’anello semisospeso progettato dall’architetto israeliano Ron Arad, la nuova Ghibli Hybrid, presentata a luglio. Presenti negli spazi dello showroom anche un esemplare della nuova super sportiva Maserati MC20 e il motore Nettuno, il nuovo V6 made in Modena, sezionato e aperto per studiare, in ogni dettaglio, le caratteristiche di un gioiello della tecnologia.

Sarà, inoltre, possibile personalizzare il proprio modello di Maserati preferita tramite il car configurator e accedere ai locali del Maserati Store.

L’accesso allo showroom sarà libero dalle 10.00 alle 18.00.

Le visite guidate saranno effettuate ogni ora, dalle 10.00 alle 17.00 e avranno un durata di circa 30 minuti ciascuna.

È obbligatorio prenotarsi contattando Modenatur al numero 059-220022 o scrivendo all’indirizzo e-mail factorytour@maserati.com.