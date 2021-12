"Nel gran teatro della città", la visita spettacolo arriva allo Storchi

Lunedì 6 e giovedì 9 dicembre alle ore 19.00 al Teatro Storchi di Modena va in scena la visita spettacolo “Nel gran teatro della città” (durata 1 ora e 30 minuti). Seguendo una drammaturgia originale scritta da Emanuele Aldrovandi, gli attori Simone Francia, Michele Lisi, Paolo Minnielli e Maria Vittoria Scarlattei (a rotazione) ripercorrono aneddoti e curiosità su architetti, artisti e maestranze che hanno segnato la storia dell’antico palcoscenico e quella della sua città.

Nel 1985, anno in cui scomparivano le mura di Modena e l’antica Porta Bologna lasciava spazio a “Piazza Garibaldi”, l’impresario Gaetano Storchi ha l’idea di costruire un teatro grande, aperto, per gli spettacoli più vari e destinati fin da subito a un pubblico popolare.

Nella visita spettacolo verranno ripercorse le rappresentazioni più impensabili che hanno avuto luogo al Teatro Storchi: dalle esibizioni ginniche di Alberto Braglia, che si faceva lanciare dal loggione per arrivare ad afferrare un trapezio nel palcoscenico, al circo equestre Pinta-Ballerini con i suoi venti cavalli sul palco, fino al varietà. Un’occasione per scoprire le storie della vita segreta del nostro teatro percorrendo i suoi angoli, da quelli più noti e frequentati a quelli più nascosti. A dicembre altri due appuntamenti con Nel gran teatro della città, in calendario martedì 21 e giovedì 23 sempre alle ore 19.00.

Informazioni e prenotazioni: prezzi dei biglietti € 5. Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena, orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, al lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00. Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.