Alla Biblioteca Poletti la mostra “Farfalle di velluto" sull'Indonesia transgender

Viaggio nell’Indonesia transgender” è la mostra fotografica allestita alla biblioteca Poletti, a Palazzo dei Musei, che sabato 6 novembre si potrà visitare con la guida dell’autrice, la fotografa documentarista Elisabetta Zavoli.

La visita è in programma alle 15, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid 19, a ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare (059 203 3372) o scrivere una mail (biblioteca.poletti@comune. modena.it) alla biblioteca.

La mostra espone le opere realizzate da Elisabetta Zavoli nel corso della sua permanenza a Giacarta, dove ha vissuto tra il 2012 e il 2018 documentando la vita della comunità della “waria”, maschi alla nascita che si considerano uomini con l’anima femminile o donne intrappolate in un corpo maschile.

Elisabetta Zavoli ha esposto in 34 mostre in tre continenti, ha pubblicato su riviste internazionali e vinto numerosi premi tra i quali, nel 2021, il Premio internazionale Happiness Cortona on the move per “And in darkness you find colors”, gli scatti realizzati in Italia durante il primo lockdown.

La mostra si può visitare alla Poletti fino al 12 febbraio 2022, il lunedì dalle 14.30 alle 19; dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19; il sabato dalle 8.30 alle 13. Su prenotazione (biblioteca.poletti@comune. modena.it).

L’iniziativa fa parte di “Libertà è un *”, la rassegna promossa dalle Biblioteche e dall’Archivio storico del Comune di Modena che indaga il tema dell’identità di genere attraverso incontri con scrittori, docenti, fumettisti ed educatori.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...