L'Accademia Militare apre le sue porte nel ponte del 25 Aprile

In occasione della Festa della Liberazione, il Palazzo ducale di Modena sarà visitabile anche martedì 25 aprile, con visite guidate su prenotazione, oltre che sabato 22 e domenica 23 aprile, come di consueto. Il Palazzo sede dell’Accademia, infatti, è aperto alle visite tutti i fine settimana grazie a una convenzione sottoscritta dal Comune di Modena e dall’Accademia militare.

La visita al Palazzo, che dura circa un’ora, permette di conoscere la storia e gli splendidi ambienti della grandiosa dimora dei duchi d’Este, tra le più fastose regge barocche d’Italia, espressione del disegno politico di magnificenza e di prestigio europeo coltivato da Francesco I d’Este.

Il Palazzo fu edificato dal 1634, inglobando nel settore sud-est il preesistente castello medievale, su progetto del romano Girolamo Rainaldi e quindi del suo allievo Bartolomeo Luigi Avanzini, architetto di Francesco I; importante fu il contributo progettuale di Gaspare Vigarani, ingegnere e scenografo. Il percorso di visita include anche le sale museali dell’Accademia Militare.

Le prenotazioni vengono accettate fino a esaurimento dei posti disponibili (25 per turno). Le visite si prenotano online, sul portale di visitmodena (www.visitmodena.it/palazzo- ducale) che permette di scegliere data di visita e orario, e di ricevere conferma immediata. La visita ha un costo di 10 euro a persona, 8 euro per i bambini da 6 a 12 anni e gratuito fino a 5 anni.

I tour, la cui organizzazione è stata affidata dal Comune a Modenatur, gestore dell’Ufficio Informazione e Accoglienza turistica del Comune di Modena, sono attivi tutto l’anno, esclusi il mese di agosto e altri periodi di chiusura dell’Accademia Militare.

Nel 2022, il Palazzo è stato aperto in 42 fine settimana, nei quali si sono svolte 182 visite guidate per un totale di circa 4.000 partecipanti dei quali l’80 per cento turisti. Nei primi tre mesi del 2023, 1.792 persone hanno già visitato il Palazzo, il 50 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019, pre-pandemia.