Musei Civici di Modena, tre visite guidate nel 150esimo anniversario

Un viaggio tra arte e archeologia alla scoperta dei “tesori” del Museo Civico di Modena. Anche nel prossimo weekend sono in programma tre visite guidate nelle sale comunali di largo Porta Sant’Agostino, che per l’ultima volta osservano l’orario estivo serale (venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 23), mentre sono in corso le celebrazioni per la ricorrenza del 150esimo anniversario dalla fondazione del Museo. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; si consiglia la prenotazione telefonica (059 2033125) o via mail (palazzo.musei@comune.modena.it). Per accedere è necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato digitale o cartaceo.

Venerdì 27 agosto, alle 21.30, si rinnova la proposta per una visita guidata alla mostra allestita nella sala dell’archeologia del museo, “Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del Museo Civico di Modena”. Un recente progetto di ricerca, curato dal museo e dall’Università di Ferrara, ha permesso di riscoprire oltre 170 manufatti in pietra, oltre a denti di mammut e altri materiali databili al paleolitico, acquisiti alla fine dell’Ottocento e conservati da tempo nei depositi dell’istituto. L’ultima parte della mostra, in particolare, è dedicata a quell’insieme di gesti tecnologici che per centinaia di migliaia di anni hanno accompagnato la produzione di un manufatto iconico della preistoria, definito “bifacciale”. Un video mostra l’intero processo produttivo a partire da un blocco di selce e un’installazione dà conto della dispersione di schegge generata nel corso del processo stesso. Una postazione attrezzata, poi, consente al pubblico di sperimentare in sicurezza le proprietà taglienti della selce su diverse tipologie di materiali, peculiari del passato e di oggi, grazie a un kit per la prova di “schegge in azione”.

Sabato 28 agosto, alle 21.30, la visita “Una storia lunga 150 anni” propone ai visitatori una passeggiata tra gli ambienti del museo che celebra appunto il 150esimo dalla fondazione, in cui l’assetto ottocentesco e d’inizio Novecento dialoga con le soluzioni contemporanee per conoscere alcuni degli aspetti salienti della formazione delle raccolte di arte, archeologia e artigianato artistico dalla fondazione del museo ad oggi.

Domenica 29 agosto, alle 18.30, è la volta di “Social network ... nell’antica Mutina!”: si tratta della proposta di visita guidata al Lapidario romano del Museo Civico per scoprirne aspetti meno noti. I romani non conoscevano internet, non avevano telefoni né computer; tuttavia, avevano ben chiari i concetti di “comunicazione”, “condivisione” e “rete”. A modo loro, erano perfino in grado di elaborare i propri “profili” sociali ... scolpendoli sulla pietra e posizionandoli bene in vista lungo la rete stradale, come ci insegnano i monumenti oggi conservati nel Lapidario.

Le visite guidate, a cura del personale di Mediagroup98, sono a ingresso gratuito e durano circa 45 minuti. Il programma completo delle iniziative viene aggiornato sul sito www.museocivicomodena.it e canali sui social Facebook e Instagram (pagina “museocivicomodena”). Info e prenotazioni anche al telefono (al numero 059 2033125) e via mail (all’indirizzo palazzo.musei@comune.modena.it). Da martedì 31 agosto nel Museo Civico riprenderanno gli orari consueti: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

