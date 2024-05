Palazzo Rangoni riapre le sue porte: visita guidata al monumento storico

Appuntamento domenica 26 maggio con una visita guidata a Palazzo Rangoni: le porte di questo straordinario monumento storico riaprono con la bellezza del Rinascimento. Palazzo Rangoni è situato nel cuore dell’antico borgo di Castelvetro di Modena, un imponente atrio ed uno scalone che porta al piano superiore dove si possono ancora ammirare soffitti e pareti finemente decorati.



Le visite guidate si svolgono in due turni: ore 15.30 e 16.30

È necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo per espletare tutte le procedure di accesso

Costo: € 6,00 a persona – gratuito fino a 12 anni compresi

Punto di ritrovo: sotto al portico dell’Ufficio Turistico in Piazza Roma, 5



È obbligatorio l’acquisto dei biglietti su www.experiencemore.it