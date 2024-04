Alla scoperta del borgo di Castelvetro, tra colline e vigneti

Situato a pochi chilometri da Modena, Castelvetro accoglie il visitatore con la sua silhouette che si staglia tra dolci colline e rigogliosi vigneti. Piazza Roma è indubbiamente il cuore pulsante del paese: da qui è possibile godere di un panorama mozzafiato sulla pianura e sulle campagne circostanti, inoltre la sua pittoresca pavimentazione a scacchiera è scenario della rievocazione storica della Dama Vivente. A incastonare questo gioiello svettano la Torre delle Prigioni, la Torre dell’Orologio, il Palazzo Comunale e Palazzo Rinaldi; degna di nota anche la chiesa parrocchiale con il suo alto campanile in stile neo-gotico.



L'occasione per scoprire tutti i segreti di questo luogo magico sono le visite guidate organizzate dal Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. in collaborazione con Coop. Etcetera, in programma il 5 maggio e il 2 giugno alle 11, il 31 agosto alle 16 e il 6 ottobre, nuovamente alle 11. La visita dura un'ora circa e costa 6 euro a persona, gratuito fino a 12 anni compresi. La prenotazione è obbligatoria mediante l'acquisto on-line dei biglietti sul sito web www.experiencemore.it. Il punto di ritrovo è lo IAT Terre di Castelli in Piazza Roma, 5 - Centro storico di Castelvetro. È necessario presentarsi con 10 minuti di anticipo.