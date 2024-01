Sabato 13 gennaio visite guidate alle sale storiche della Biblioteca Estense

Di recente rigenerate e riportate all’antico decoro, le sale storiche della Biblioteca Estense conservano le scaffalature settecentesche realizzate dall’architetto Pietro Termanini. Costruite su commissione del duca Francesco III nel 1760, le scaffalature occupavano tre sale del Palazzo Ducale. Furono più volte ampliate e modificate per gli spostamenti della libreria, fino all’ultimo trasferimento nella sede attuale a Palazzo dei Musei. Sabato 13 gennaio sarà possibile ammirarle attraverso visite guidate.

In una delle sale storiche è possibile ammirare alcune delle più antiche e preziose carte geografiche della Biblioteca Estense, come il Mappamondo catalano e la Carta del Cantino, che mostrano il globo terrestre prima e dopo la scoperta dell’America. Le visite guidate sono a cura di Prospectiva.

Sono disponibili due turni: prima visita alle 10.30, seconda visita alle 11.30. Per accedere alle sale è necessario acquistare il biglietto della Galleria Estense (8.00 euro intero, 6.00 euro soci Coop, 7.00 soci FAI, 2.00 euro giovani 18-25 anni, gratuito per i minori di 18 anni). Biglietteria al piano terra del Palazzo dei Musei.

Non è prevista la prenotazione per le visite guidate. Per partecipare è sufficiente acquistare il biglietto della Galleria e recarsi all’ingresso della Biblioteca Estense poco prima dell’orario scelto. Per ulteriori informazioni: 059-4395711.