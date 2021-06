Modena, Carpi, Sassuolo: un weekend all'insegna del turismo con le Guide G.A.I.A.M.

Anche per questo weekend, le Guide G.A.I.A.M. propongono un ricco programma di visite guidate in varie città della provincia di Modena. Tutte le visite hanno una durata di 1 ora e 30 minuti circa, ed un costo di 10 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che è possibile effettuare sul sito di Modenatur. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.

Sabato 19 giugno - Carpi

La città di Carpi è la seconda città più grande della provincia di Modena. Il toponimo risale all'VIII secolo con la fondazione, da parte del Re longobardo Astolfo, di quella che poi diverrà la Pieve di Santa Maria in Castello, detta "La Sagra". Capitale del Principato della Famiglia Pio, fu il Principe Alberto III Pio a dare al centro storico l'aspetto attuale. Durante la visita guidata ripercorrete le vicende storiche della città, dalla Pieve della Sagra, allo sviluppo nel corso dei secoli del Castello dei Pio, alla Piazza dei Martiri, alla Cattedrale dell'Assunta, il Corso Alberto Pio e molto altro ancora. Un'occasione per la scoperta o riscoperta di una delle più belle "Capitali Padane" del Rinascimento.

Ore 15.30, ritrovo in Piazza Martiri.

Sabato 19 giugno - Modena

"Firmissimam et splendidissimam populi Romani coloniam" così Cicerone definì Modena il 1° Gennaio del 43 aC nel suo discorso al Senato (Filippica V, 24). Modena a quel tempo era al massimo della sua prosperità con i numerosi templi e monumenti che la rendevano una delle città più importanti dell'Æmilia, testimoniato anche dai resti di antiche domus trovati duranti gli scavi in vari punti della città, che si estendeva per più di 700.000 m² con una popolazione che probabilmente raggiungeva i 20.000 abitanti. La passeggiata ripercorrerà le arterie principali della Mutina del tempo: il cardo ed il decumano, il foro, oltre che una doverosa sosta a Palazzo dei Musei con il Museo Lapidario Estense e il Lapidario Romani dei Musei civici, oltre che al Parco Archeologico NoviPark per riscoprire gli antichi splendori, come appunto disse Cicerone, della "più fedele e splendida colonia del popolo romano".

Ore 18.00, ritrovo in Piazza Grande.

Domenica 20 giugno - Modena

Le piazze di Modena, ognuna per le diverse caratteristiche, sono sempre state al centro della vita quotidiana della città. Il tour si snoda proprio attraverso le piazze più o meno conosciute: da Piazza Grande (che non può mancare) a Piazza XX Settembre, Piazzetta de' Servi, Largo di Porta S.Agostino, Piazza della Pomposa, piazza Roma, ma non solo... una vera passeggiata attraverso il "Cuore" della Città.

Ore 11.15, ritrovo in Piazza Grande.

Domenica 20 giugno - Sassuolo

Sassuolo è nota in tutto il mondo come capitale delle ceramiche di qualità. Però tanti non sanno che è un paese molto interessante anche dal punto di vista storico artistico grazie alla Famiglia degli Este, che scelsero questa città come luogo di delizia per la corte. Il tour che proponiamo inizia proprio dalla visita al Palazzo Ducale di Sassuolo, che ed alle sue stanze riccamente affrescate e decorate. Si proseguirà poi verso Roverella, per passare in piazza Martiri, la più grande di Sassuolo, sede del mercato su cui svetta la "Guglia" ed il Duomo di San Giorgio, per poi terminare con Piazza Garibaldi, tutta color rosa e tutta porticata in modo regolare, che è il cuore della città.

Ore 15.30, ritrovo in Piazzale della Rosa. Ingresso Palazzo Ducale di Sassuolo da pagare in loco € 6,00.