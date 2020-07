Visite guidate sulla Ghirlandina, alla scoperta di Piazza Grande dall'alto

Si può continuare a salire in sicurezza sulla Ghirlandina aperta al pubblico e proseguono anche iniziative speciali come le visite guidate tematiche alla Torre e al Palazzo Comunale, nel cuore del sito Unesco di piazza Grande di Modena, patrimonio dell’umanità con Duomo e Ghirlandina.

Così, ogni giorno, da martedì a domenica, ha organizzato dieci turni di visite guidate in Ghirlandina, per partecipare alle quali è obbligatoria la prenotazione via e-mail (a torreghirlandina@comune.modena.it) o direttamente all'ufficio di informazione e accoglienza turistica Iat in piazza Grande (tel. 059 2032660).

L'ingresso è per massimo 8 persone alla volta, ogni 45 minuti, alle 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, e nel pomeriggio alle 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00. Il ritrovo dei partecipanti è davanti alla porta della Ghirlandina. La spiegazione della guida, della durata di circa un quarto d'ora, è al piano Torresani, mentre la salita dei visitatori dei 200 gradini avviene in autonomia.

Inoltre, in Ghirlandina e alle Sale Storiche del Palazzo Comunale sono in programma attività e iniziative culturali sia per adulti che per bambini, con caratteristiche che potranno cambiare a seguito dell’evolversi della situazione sanitaria.

Tra le proposte, ogni ultimo sabato di ogni mese visite tematiche di approfondimento alla Torre. Si inizia sabato 25 luglio 2020 con la visita: "La Torre e il Palazzo del libero Comune, Piazza Grande vista sette secoli fa". Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione tramite mail a: torreghirlandina@comune.modena.it. Il ritrovo è alle 18.45 davanti alla biglietteria della Torre in via Lanfranco, la visita inizia alle 19.

La salita dei duecento gradini della Ghirlandina culmina nella "Sala Torresani", dove un tempo abitavano custodi e guardie della Torre, con vista dalle finestre su piazza Grande e i tetti del centro, e la possibilità di spaziare con lo sguardo fino all’orizzonte dei quattro punti cardinali.

Dall'alto la spiegazione verterà su un'altra Modena, quella medievale, individuando in piazza Grande, sito Unesco patrimonio dell’umanità con Duomo e Ghirlandina, tracce di un’epoca fiera, analizzando i particolari più curiosi e significativi.

I visitatori, una volta scesi, saranno quindi accompagnati in Piazza Grande, cuore storico di Modena, attorno alla quale già dal Medioevo confluirono il potere religioso e civile. Il racconto delle guide di Ars Archeosistemi sarà incentrato sulla piazza nel Medioevo come luogo di incontro, mercato, processioni e punizioni per malfattori. Inoltre, si analizzeranno la funzione e l'architettura del Palazzo Comunale nel tempo.

Le visite guidate sono gratuite previo pagamento del biglietto d’ingresso (3 euro, ridotto 2 bambini e studenti 6-26 anni, over 65; gratis bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche).

Le prossime visite in programma sono “Sotto il segno del Leone. Ferragosto in Torre”, sabato 15 agosto alle 19, sull’apparato scultoreo e le sue simbologie, e sabato 29 agosto alle 19 "S. Geminiano e i Geminiani”, la comunità modenese intorno al suo santo e alla sua Torre.

Per informazioni Iat Informazione e Accoglienza Turistica, piazza Grande, tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).