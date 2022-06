Modena Bai Nait: tutte le visite guidate al chiaro di luna dell'estate 2022

Ogni mercoledì sera a partire dal 15 giugno al 20 luglio e dal 24 agosto al 15 settembre, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una rassegna dedicata al viaggio e alla scoperta di orizzonti e culture vicine e lontane.

Si viaggerà dunque restando a Modena, scoprendo come questa città si è aperta all’esterno attraverso viaggi, scambi culturali, commerciali, religiosi e intellettuali. Guide turistiche, archeologi, storici dell'arte e letterati, si alterneranno nei percorsi accompagnando il pubblico in coinvolgenti esperienze che lo porteranno oltre i confini della città scoprendo epoche favolose, culture affascinanti e popoli misteriosi che hanno incrociato la storia di Modena. Modena Bai Nait propone a tutti i cittadini modenesi e non modenesi, di vivere la città arricchendosi culturalmente, socializzando con chi è interessato all’Arte e alla Cultura, sensibilizzando la popolazione attraverso il valore dell'educazione culturale, dello scambio pacifico e del senso civico.

Date: 15, 21, 29, 30 Giugno; 6, 13, 20 Luglio, 24, 31 Agosto e 7, 15 Settembre. Ritrovo davanti al Duomo di Modena ore 20.45, prenotazione necessaria all'indirizzo info@larosenoire.it. Per ulteriori inforazioni, contattare il numero tel. 3391196575 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14). Ingresso 7 euro a persona.

Strade e portici di Modena - Mercoledì 15 giugno ore 20.50

I toponimi delle strade di Modena parlano della storia di una città che ha sempre avuto commerci importanti nella penisola,

in Europa ed anche in paesi più lontani. I portici s’inseriscono nella rete urbanistica del centro storico come un elemento nato

dallo sviluppo peculiare del commercio e dell’artigianato locale.

Vi porteremo a scoprire i luoghi più curiosi e i portici più belli e pittoreschi che caratterizzano il centro storico della città.

con Donatella Gallo

Streghe, peste e Inquisizione - Mercoledì 22 giugno ore 20.50

La scienza e la medicina hanno attraversato un’importante evoluzione a partire dal Rinascimento,

in questo originale percorso scopriremo i curiosi intrecci

tra l’utilizzo di erbe e sostanze psicotrope ad uso medico oppure per rimedi popolari,

il nascere della figura della strega durante il periodo dell’Inquisizione e

l’evolversi della medicina dalle pratiche empiriche a quelle istituzionalizzate.

Il percorso si svolge in alcuni luoghi chiave: antiche farmacie e luoghi dove si preparavano i medicamenti ufficiali e popolari,

le piazze e i mercati dove giravano i venditori di erbe e dove verranno poi puniti eretici e stregoni;

infine, l’ex sede dell’Inquisizione a Modena dove le streghe venivano processate e condannate.

con Elisabeth Mantovani

I canali di Modena vie di uomini e di merci - Mercoledì 29 giugno ore 20.50

Un sorprendente percorso alla scoperta della Modena dei canali che hanno attraversato la città fino all'avvento della ferrovia e delle strade ferrate.

La città di Modena si è aperta ai commerci grazie allo scavo di numerosi canali: ripercorreremo i luoghi delle acque

alla scoperta di una Modena ormai scomparsa ma indimenticabile.

Con Donatella Gallo



Ebraismo a Modena - Giovedì 30 giugno ore 20.50

Storie, tradizioni, personaggi e correnti cabaliste con Elisabeth Mantovani.



Viaggio nell’universo femminile - Mercoledì 6 Luglio ore 20.50

Passeggiata nel centro storico di Modena

alla scoperta di alcune donne che hanno reso celebre la città.

Con Donatella Gallo

Mutina Caput Mundi, tutte le strade portano qui! - Mercoledì 13 luglio ore 20.50

L’importanza delle vie di comunicazione per il mondo romano. Il caso di Modena.

Con Nicola Raimondi



Medioevo fantastico tra crociate, pellegrinaggi e viaggi in Oriente - Mercoledì 20 luglio ore 20.50

Percorso tra le sculture del Duomo, la Piazza Grande ed altri luoghi del centro storico che

hanno visto il passaggio di viaggiatori, menestrelli e pellegrini.

Con Elisabeth Mantovani

I Simboli Sacri nella città - Mercoledì 24 agosto ore 20.50

Le cattedrali, i chiostri ed i monumenti antichi della città ci parlano ancora con un linguaggio universale perduto dall’uomo.

In questo percorso faremo conoscenza dei simboli che costellano le vie e le piazze del centro storico.

Con Elisabeth Mantovani

Storia della Via Emilia - Mercoledì 31 agosto 20.50

Il suo passaggio a Modena dall’età romana fino ai nostri giorni.

Con Francesca Guandalini



Super Aspides et Basiliscum ambulabis - Mercoledì 7 settembre ore 20.50

Latino, gotico e altri idiomi, le iscrizioni del Duomo di Modena

Con Elisabeth Mantovani