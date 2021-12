Palazzo Comunale, Duomo e Ghirlandina aprono le porte la settimana di Natale

Indirizzo non disponibile

Il cuore storico di Modena, con piazza Grande, la Ghirlandina e il Duomo patrimonio dell’umanità, accoglie i visitatori, nel rispetto delle misure di sicurezza e con green pass, anche durante il periodo natalizio.

Sulla Ghirlandina si sale venerdì 24 e domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, dalle 9.30 alle 18.30. La Torre civica rimane chiusa il giorno di Natale e lunedì 27 dicembre. L’1 gennaio la Torre sarà aperta dalle 14.30 alle 18.30. Aperta negli orari consueti (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) da martedì 28 a venerdì 31 dicembre. Alle visite si accede prenotando dal sito visitmodena.it; l’ingresso costa 3 euro.

I Musei dei Duomo in via Lanfranco sono aperti venerdì 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.30; rimangono chiusi per Natale, Santo Stefano e lunedì 27 dicembre e riaprono da martedì 28 dicembre con il consueto orario, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (www.musedelduomodimodena.it).

Le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande sono visitabili venerdì 24 e venerdì 31 dicembre al mattino, dalle 9 alle 13,30 (ultimo ingresso alle 13). Il 26 dicembre e l’1 gennaio, apertura straordinaria con orario festivo e ingressi contingentati (con prenotazione obbligatoria sul sito vistimodena.it) alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15. La domenica e i festivi, la visita ha un costo di 2 euro a persona. Nei giorni feriali, da lunedì 27 dicembre le sale sono accessibili dalle 9 alle 18 solo su prenotazione (dal sito visitmodena.it).

L’Acetaia comunale è aperta con visite guidate su prenotazione (attraverso il sito visitmodena.it) venerdì 24 dicembre alle 15.30 e alle 16.30, e il giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre alle 10.30; 11.30; 15.30; 16.30. Ingresso 2 euro.

In collegamento con il sito Unesco, il Nuovo albergo diurno, in piazza Mazzini, si può visitare venerdì 24 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 26 dicembre con l’orario festivo, dalle 9.30 alle 19. Rimane chiuso, invece il giorno di Natale e l’1 gennaio.

Il 26 dicembre, l’1 e il 2 gennaio l’ufficio Informazione e accoglienza turistica organizza il Modena city tour, una passeggiata di circa un’ora e mezza alla scoperta del centro storico della città accompagnati da una guida locale. Orari e prenotazioni su visitmodena.it; la visita costa 10 euro a persona.

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica, tel. 059 2032660) di piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso mercoledì 25 dicembre. Informazioni on line (www.visitmodena.it).