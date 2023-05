Modena, tre visite guidate in centro storico con i ragazzi della Comunità "La Torre"

È Flavio che parla. Quarant’anni, romano, ex tossico dipendente. Ospite della comunità terapeutica “La Torre” di Modena, gestita dal gruppo CEIS. Da giugno a settembre dello scorso anno, all’interno del progetto “Ambiente Inclusivo”, patrocinato dal CSI Modena, l’associazione Same Same Travels ha presentato il progetto Due Ore d’Aria. Il percorso ha coinvolto 8 ragazzi e ragazze ospiti della comunità.

Durante i 10 incontri che si sono tenuti all’interno degli spazi della Torre, intervallati da alcune uscite propedeutiche di esplorazione urbana, è stato proposto ai ragazzi un percorso creativo di riflessione sulla città. La metodologia utilizzata è stata varia: dai giochi di gruppo, alla scrittura creativa, dal disegno, alla mappatura dello spazio urbano, passando per il publicspeaking. Il risultato finale del percorso è stata l’ideazione di un tour guidato cittadino in cui i ragazzi e le ragazze si sono resi protagonisti, associando luoghi e simboli della città alla loro esperienza di vita; l’itinerario ha preso la forma di una performance narrativa in atti, dalle tinte chiaroscure.

“Vedere la città con occhi diversi è un esercizio di astrazione. Ci proietta nella dimensione altrui: le esperienze, i traumi, le paure. Ma anche le capacità, le risorse, le speranze” racconta Giovanni Bottari, ideatore del laboratorio. “Ogni esperienza personale è fatta di luci e ombre. Mettersi in ascolto ci predispone alla connessione con l’altro ma anche con noi stessi. Questo laboratorio è stato per me un’esperienza di grande valore, che vorrei poter condividere. Credo sia importante anche per i ragazzi misurarsi con una dimensione pubblica. Siamo finalmente pronti per questo grande passo”. Le passeggiate saranno organizzate giovedì 11 e 25 maggio, e 15 giugno, con partenza alle ore 21.00 dalla Palazzina dei Giardini Pubblici. La partecipazione è gratuita. Per prenotarsi chiamare il 3351627175 oppure inviare una email a info@samesametravels.com. L’ obiettivo finale del progetto non è formare ‘guide turistiche’ che raccontino la storia di Modena ma la riappropriazione dello spazio cittadino attraverso una nuova significazione dei luoghi.