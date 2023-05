Visite guidate alla Sinagoga di Modena grazie al FAI Giovani

Il Gruppo FAI Giovani Modena propone una serie di visite guidate all’interno di uno dei luoghi iconici del centro di Modena, la Sinagoga.

Domenica 7 maggio 2023 il Gruppo Fai Giovani Modena in collaborazione con la Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, aprirà le porte di questo Bene ai cittadini.

"Si riconferma, dopo gli straordinari successi dell’edizioni del 2019 e del 2022, la volontà di riaprire le porte della Sinagoga ai cittadini per raccontare la storia della Comunità Ebraica dalle prime notizie storiche fino ai giorni nostri", ha sottolineato nel corso della conferenza stampa di stamattina Edoardo Cavani, Capo Gruppo FAI Giovani Modena.

"Un evento che ha richiesto mesi di lavoro e preparazione, reso possibile grazie al sostegno del nostro Capo Delegazione Vittorio Cavani, ai tanti volontari che supportano il nostro Gruppo, alla Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e agli Istituti Scolastici della nostra città La novità più importante di questa edizione è la presenza sentita degli istituti scolastici della nostra città. Ringrazio di cuore l’Istituto di Istruzione Superiore G. Guarini, l’Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi, il Liceo C. Sigonio, il Liceo Scientifico Statale Wiligelmo, il Liceo Classico e Linguistico L. A. Muratori San Carlo e l’Istituto Istruzione Superiore A. Meucci di Carpi".

Costruita tra il 1869 e il 1873, la Sinagoga è il simbolo del raggiungimento, dopo secoli di persecuzioni, della parità dei diritti e dell’uguaglianza come cittadini dei membri della Comunità Ebraica. Le visite saranno senza prenotazione, con orario continuato dalle ore 9,30 alle ore 18 e le visite dureranno circa 25 minuti. Il contributo di partecipazione è di 5 euro a persona, i bambini fino ai 6 anni di età non pagano.

Gli iscritti FAI o chi si iscriverà in loco potrà avere accesso ad una corsia di accesso veloce. La Sinagoga di Modena rientra nell’elenco delle aperture sensibili a livello nazionale, sarà quindi necessario seguire alcune regole inderogabili.

Si potranno portare all’interno solo il portafoglio e il telefono cellulare. Non si potranno introdurre borse, zaini, marsupi, macchine fotografiche e loro borse all’interno dell’edificio. Fanno eccezione gli ombrelli, ma solo in caso di pioggia, e i passeggini per i bambini. Gli oggetti personali potranno però essere depositati, fino ad esaurimento della capienza, presso l’Ostello San Filippo Neri (Via Sant’Orsola 52) al costo di 1 euro all’ora di deposito dell’oggetto.

Per ulteriori informazioni riguardanti la modalità delle visite si consiglia di scrivere a modena@delegazionefai.fondoambiente.it