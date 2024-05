Dietro le quinte del Teatro Storchi tra storie, leggende e curiosi aneddoti

Tornano le visite guidate alla scoperta degli spazi e della storia del Teatro Storchi, venerdì 17 maggio alle 19, sabato 18 alle 17 e domenica 19 alle 9.30 e 11. Tra storie, leggende e curiosi aneddoti, i partecipanti saranno accompagnati dietro le quinte e attraverso le stanze solitamente non accessibili al pubblico, per un affascinante percorso che porterà a conoscere la vita di uno dei teatri della città di Modena, dalla sua progettazione fino ad oggi.

Le visite, con biglietto unico a 5 €, sono in lingua italiana e sono riservate a un massimo di 25 partecipanti. L’appuntamento di sabato 18 maggio è parte di Nessun Dorma, il ricco programma di iniziative per la notte bianca nel centro storico di Modena, promosso e organizzato dal Comune di Modena in occasione della Notte Europea dei Musei, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con la collaborazione di Modenamoremio, insieme a numerosi altri partner e sponsor. Per informazioni 059 2136021, teatrostorchi@emiliaromagnateatro.com.

È possibile organizzare visite guidate (anche in giorni e orari differenti da quelli segnalati) per gruppi organizzati, per un massimo 25 partecipanti; visitatori con sordità o ipoacusia (gruppi di almeno 10 partecipanti), ERT metterà a disposizione un interprete LIS. Presenza di barriere architettoniche lungo il percorso.