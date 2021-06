Due passeggiate guidate per scoprire l'arte di Mazzoni e Begarelli in città

È in programma sabato 12 il primo appuntamento di giugno con le “passeggiate” nel centro storico di Modena, assieme a una guida turistica, alla scoperta dei capolavori degli artisti Guido Mazzoni e Antonio Begarelli, grandi plasticatori modenesi vissuti tra il Quattrocento e il Cinquecento. Si tratta del terzo appuntamento dell’itinerario tematico proposto dal servizio Promozione della città e turismo del Comune, in collaborazione con il Museo civico e la Diocesi. L’iniziativa comprende anche le visite al Duomo e all’abbazia di San Pietro, con un percorso su prenotazione obbligatoria online sul sito www.visitmodena.it, attraverso cui è possibile iscriversi.

Durante il percorso i visitatori potranno ammirare in Duomo il Presepio del Begarelli e la Madonna della pappa del Mazzoni, mentre nell’Abbazia di San Pietro si scopriranno numerose opere del Begarelli: sei grandi statue in terracotta, l’Altare delle statue e la Pietà. Nell'ambito della narrazione guidata verranno effettuati collegamenti tra i due artisti e verranno illustrati aneddoti; inoltre, l’approfondimento artistico e culturale sarà arricchito dalla spiegazione del significato spirituale che le opere di soggetto sacro comunicano a chi le ammira. In più, il percorso a piedi che si sviluppa dal duomo all’abbazia permetterà di immergersi in vie e strade interne del centro storico cittadino che faranno apprezzare scorci medievali e rinascimentali, riportando idealmente il visitatore ai tempi in cui vissero gli scultori.

La durata del percorso è di un’ora e mezza e il ritrovo per i partecipanti è presso lo Iat di piazza Grande 14 (sotto il portico di Palazzo comunale), un quarto d’ora prima della partenza prevista per le 15. L’organizzazione tecnica è affidata a ModenaTur, mentre le guide turistiche fanno parte delle associazioni Gaiam e Arianna. La prenotazione alle “passeggiate” è obbligatoria, da effettuarsi sul sito www.visitmodena.it/it/ esperienze, selezionando la visita e la data di proprio interesse, oppure inviando una mail a info@visitmodena.it. Il costo per partecipare è di 10 euro a persona.

Il prossimo appuntamento dell’iniziativa, l’ultimo, è previsto per sabato 19 giugno.

