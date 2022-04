Ripartono le visite straordinarie serale sulla Ghirlandina

Da domenica 1 maggio e per tutti i fine settimana fino al 17 luglio, sulla Ghirlandina si sale anche di sera, per ammirare il panorama della Modena al tramonto.

La Torre civica, patrimonio dell’Unesco, sarà aperta, infatti, in via straordinaria tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 22, con quattro turni di visita ulteriori rispetto all’orario consueto (alle 19, 19.45, 20.30 e 21.15 come ultima salita). Per tutto il mese di giugno, inoltre, le visite del venerdì sera si concluderanno con un brindisi offerto a tutti i partecipanti ai piedi della torre simbolo della città.

L’apertura straordinaria della Ghirlandina è promossa dal Comune di Modena, attraverso il servizio di Promozione turistica, e le visite sono curate dalla cooperativa Ars/Archeosistemi.

Le visite serali sono aperte a un massimo di 25 persone per ogni turno orario ed è già possibile prenotarsi attraverso il portale visitmodena.it (al link: www.visitmodena.it/it/scopri- modena/arte-e-cultura/il-sito- unesco/torre-ghirlandina); i biglietti si pagano poi direttamente alla biglietteria della Torre, il giorno stesso della visita. L’ingresso alla Torre costa 3 euro; il ridotto 2 euro (per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65 e gruppo di almeno 10 persone); gratuito per bambini fino ai 5 anni, per persone con disabilità e per i loro accompagnatori, guide e interpreti, insegnanti che accompagnano classi. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio informazione e accoglienza turistica, per telefono (059 203 2660) o per mail (info@visitmodena.it), oppure direttamente la Torre (torreghirlandina@comune. modena.it).

Durante la giornata, le visite alla Ghirlandina si svolgono nei consueti orari: dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 19.