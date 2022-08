I vivai d’autore, ed il mondo Bio si ritrovano a Parva Naturalia in edizione limitata

Il 27 e 28 agosto Modena si sveglierà come capitale del biologico certificato, iniziativa che darà rilievo al mondo dei vivai ed al biologico, in una versione limitata per dare ampio risalto al Vivaismo d'autore.

Parva Naturalia, giunta alla sua 22° edizione, quale festa mercato delle colture biologiche tipiche anche se talora dimenticate, avrà nuovamente luogo in Piazza Roma ( dell'Accademia), nel centro storico di Modena; le bancarelle degli espositori, daranno vita ad una gimkana tra degustazioni di prodotti, artigiani che prepareranno in loco le loro creazioni, i vivai con piante e fiori che daranno colore e faranno festa.

Le aziende, insomma, scenderanno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e magari svelare qualche segreto.

La manifestazione vuol calare in sede locale l’Anno internazionale voluto dall’Onu per dare valore all’agricoltura familiare. Si approfitta infatti di questo appuntamento per comunicare un modello di azienda, storicamente molto diffuso in Italia, che negli ultimi anni ha avuto delle interpretazioni sublimi per capacità di innovazione e qualità di prodotti.

“Proprio perché siamo nell’anno dell’agricoltura familiare – dice Andrea Reggianini, presidente dell’associazione ed organizzatore dell’evento, e con il contributo di MODENAMOREMIO da importanza e sottolinea che sono anzitutto le piccole aziende quelle che meglio preservano le caratteristiche del territorio e l’equità nelle relazioni lavorative, puntando alla produzione sostenibile e diversificata”

Promossa grazie al patrocinio del Comune di Modena, la fiera PARVA NATURALIA intende anche mettere a fuoco con la competenza di cultori ed esperti il quadro normativo entro cui si trovano ad agire oggi le aziende agricole che nel nostro territorio fanno agricoltura biologica.



PARVA NATURALIA sarà una fiera da vivere genuinamente, all’aria aperta, un’occasione per scoprire il piacere di una dimensione sana della vita, in armonia con se stessi e la natura, dove trovare risposte ai sempre più ricercati bisogni di cibo genuino e di qualità. Come sempre in una formula di mercato pensata ed in perfetta sintonia per risollevare tutte le piccole aziende agricole, gli artigiani e tutti quei vivai che dopo il lockdown, non hanno potuto promuovere e vendere i loro straordinari prodotti.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO