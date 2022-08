Pace e sostenibilità, due weekend con ViverVerde a Bosco Albergati

Due weekend speciali a Bosco Albergati di Castelfranco Emilia con ViverVerde – il 27-28 agosto e il 3-4 settembre – per tornare ad abitare il Bosco, in famiglia e con gli amici, riscoprendo il benessere unico della vita all’aria aperta. Ci saranno laboratori creativi e naturalistici per bambini e ragazzi, attività sportive, spettacoli e la possibilità di ristorarsi nel nostro ristorante sotto le querce. Ogni sera sono previsti anche dibattiti/conferenze e intrattenimento per grandi e piccini con animatori e musica.

Quest’anno ViverVerde sarà dedicato ai temi della pace e della sostenibilità, due obiettivi strettamente interconnessi, ugualmente imperativi e difficili da raggiungere in un mondo che fatica a immaginare nuovi modelli di sviluppo e dove persiste una competizione globale fondata sulla sperequazione tra Paesi ricchi e poveri. Per creare società pacifiche e sostenibili sappiamo di dover cambiare tantissimo del nostro modo di vivere e di doverci inventare soluzioni nuove, nuove competenze e soprattutto un nuovo sentire condiviso basato sulla consapevolezza che in un mondo così popolato e interconnesso alla fine perderemo o vinceremo tutti insieme.

Questo è il punto di incontro tra cultura della pace e cultura della sostenibilità: sapersi parte di una comunità globale, dove ognuno, ogni Paese e anche ogni individuo, con le proprie azioni collabora a un equilibrio universale. Ma ce n’è anche un altro: la bellezza, quella bellezza che hanno solo gli occhi dei bambini o il profumo dell’erba o i voli delle rondini, perché vivere in pace e in armonia con la natura è l’unico modo bello di vivere.

E' possibile consultare il programma completo sul sito dedicato.