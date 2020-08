Laboratori, mercatini, sport, e tanto altro ancora: Bosco Albergati non rinuncia a ViverVerde 2020

Anche quest’anno a Bosco Albergati si fa festa con ViverVerde. Due weekend speciali - il 29-30 agosto e il 5-6 settembre - per tornare ad abitare il Bosco, in famiglia e con gli amici, riscoprendo il benessere unico della vita all’aria aperta. Ci saranno laboratori creativi per bambini e ragazzi, attività sportive, e poi mercatini, street food e un ristorante sotto le querce. Ogni sera sono previsti anche dibattiti, conferenze e intrattenimento per grandi e piccini con animatori e musica. La festa è aperta dalle 10 alle 24. Il programma con le singole iniziative è consultabile sul sito.

Tanti gli appuntamenti in programma durante le giornate della manifestazione, dove sarà sempre possibile pranzare e cenare con il ristorante “La Combriccola della Città degli Alberi” nel bosco tra le querce oppure con lo street food, ludoteca e laboratori con attività per scoprire l’arte, la natura e gli animali, le costellazioni, lo yoga e i giochi di movimento per bambini e ragazzi, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Inoltre, tutte le sere intrattenimento musicale, dj set, ciclo di dibattiti e conferenze a tema “Paesaggi Futuri: orizzonti del vivere da curare e progettare”; giochi di strada e razzi volanti con Mr. Spatto e i suoi aiutanti; mercatino dei creativi e Mercatinomamme “La cultura del riuso”, un angolo dedicato alla compravendita di oggetti, vestiti e giocattoli usati, per un approccio alla vita Green dal basso spreco.