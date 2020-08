‘Note di notte’, serata jazz al Castello di Spezzano con i “Vivi Duo”

Martedì 11 agosto, alle 21, presso la corte del Castello di Spezzano, torna 'Note di Notte'. La serata dedicata alla musica jazz, vedrà esibirsi la band 'Vivi Duo'. Per partecipare occorre mostrare conferma di prenotazione ed essere muniti di mascherina, accedendo dall’ingresso attraverso il parco, sul lato del ponte levatoio. In caso di meteo avverso è prevista una data di recupero.

L’anima jazz e l’impianto classico, vibrafono e violoncello, Saverio Tasca e Giulio Padoin. Un duo che intreccia l’esperienza di uno dei maggiori vibrafonisti europei con l’energia e il desiderio di scoperta di un giovane di talento. E, complice un’esposizione che nel 2018 metteva a confronto l’arte contemporanea con le architetture del castello di Bassano del Grappa, in una sera d’estate votata alla musica il progetto ha preso forma. L’obiettivo, oggi, è andare alla scoperta dei linguaggi maturati tra XVII e XVIII secolo, innervandoli di modernità. Brani tutti da scoprire, la cui scrittura regala margini per nuove creazioni, evocando atmosfere del passato da vestire di contemporaneità. Un progetto, quello firmato da Tasca e Padoin, nel quale il ritmo percussivo si fonde con i suoni dell’arco, invitando il pubblico a percorrere insieme ai musicisti sentieri originali. Un tratto, questo, consolidato nella poetica di Tasca, da sempre incuriosito dalle suggestioni in arrivo dalla musica antica, dai linguaggi etnici e dalle produzioni popolari. Tre fonti oggi condivise con Padoin in un percorso che ha i propri punti di forza nel gusto per la ricerca e nella capacità di mettere in dialogo esperienze diverse così da generare nuova ricchezza.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto della normativa e delle indicazioni regionali e nazionali per il contrasto alla diffusione del covid-19. È presente il servizio bar ristoro. L’ingresso, gratuito, è consentito solo prenotandosi alla mail info@archeosistemi.it.