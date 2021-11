"Vivo", la mostra in memoria di Claudio Padovani compie 16 anni

Giunge alla sua XVI Edizione "Vivo", la mostra in memoria di Claudio Padovani, che inaugurerà mercoledì 1 dicembre presso la Bottega d'Arte Torre Strozzi di Modena (Via Ganaceto, 61).

La mostra, che riunisce Artisti e amici in un evento diventato un classico, sarà visitabile gratuitamente fino al 31 dicembre 2021. In esposizione, le opere di: Alessandro Molinari, Albertina Lodi,Alfonso Cozzuto, Anna Carla Trentini, Franco Belloi, Gabriele Ramarro, Luciano Prandini, Mery Blindu, Parascovia Toma, Giorgio Sebastiano Giusti e Roberto Salami. Sarà in esposizione anche il presepe creato da Gian Luigi RInaldi.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 19. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero tel. 339 4122637 oppure l'indirizzo di posta elettronica newtalentgallery@gmail.com.