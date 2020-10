“La specie meticcia", Valerio Calzolaio presenta il suo libro al Caffè Concerto

Emilia-Romagna Coraggiosa Modena ha organizzato per sabato 3 ottobre la prima iniziativa post-lockdown per affrontare un tema impopolare quanto coraggioso che ritiene essere una delle sfide cruciali del presente e del futuro: l’immigrazione. Protagonista dell’incontro sarà il saggista e accademico Valerio Calzolaio, che presenterà il suo libro “La specie meticcia. Introduzione multidisciplinare a una teoria scientifica del migrare”, edito da People.

Giornalista, scrittore, politico e accademico, Valerio Calzolaio è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario al ministero dell’Ambiente dal 1996 al 2001, rappresentando il governo italiano ai principali appuntamenti ambientali internazionali (da Kyoto all’Aja, da Nairobi a Bruxelles). E’ stato poi consulente ONU, del segretariato della Convenzione per la lotta alla siccità e alla desertificazione (UNCCD) nel 2002 e dal 2006 al 2009. Parallelamente all’impegno politico e istituzionale, ha proseguito nell’attività di ricerca. Tra i suoi libri ricordiamo Ecoprofughi, con Carlo Latini, Da Moro a Berlinguer, con Telmo Pievani, Libertà di migrare, La specie meticcia (People, 2019), Migrazioni (Doppiavoce, 2019).

“La specie meticcia” si apre con un interrogativo: “E se fosse stata la capacità di migrare a rendere sapiente l’evoluzione umana, quella straordinaria capacità, lentamente maturata, di riuscire sempre a fuggire, a scappare da disastri e guai, comunque di spostarsi mantenendosi vivi e fertili, di sopravvivere e riprodursi, di adattarsi e mescolarsi in ogni ambiente, in ogni permeabile ecosistema della Terra?”. Partendo dall’assunto che ancora manca una teoria scientifica del migrare e dalla necessità di superare luoghi comuni e speculazioni politiche, Calzolaio riflette sul fenomeno delle migrazioni proponendo un approccio alla materia evoluzionistico e interdisciplinare. Come si legge nella presentazione del libro, “il volume esamina le migrazioni vegetali e animali, quelle umane dallo stanziamento di Homo sapiens alle migrazioni forzate dal clima e dai conflitti, per poi approfondire la situazione attuale, dai fattori che violano il diritto di restare dove si è nati alla formulazione del Global Compact for Migration”.

L’iniziativa si terrà sabato 3 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso il Caffè Concerto, in Piazza Grande 26 a Modena. A dialogare con l'autore sarà Eriuccio Nora, Community Manager di Emilia-Romagna Coraggiosa Modena.