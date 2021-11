Voces Naturae, concerto degli Amici della Musica di Modena all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 7 novembre alle ore 17:00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena tornano gli appuntamenti degli Amici della Musica. Dopo il concerto inaugurale con i Madrigalisti Estensi, ensemble di giovani musicisti specializzati nel repertorio Cinque-Seicentesco dello scorso sabato, è la volta di Voces Naturae, nuova produzione originale degli Amici della Musica che inaugura la rassegna autunnale dei Concerti d’Oggi. Partendo da Vox Balaenae, il capolavoro di George Crumb di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della composizione, i musicisti del Collettivo In.Nova Fert hanno costruito con il loro Voces (in prima esecuzione assoluta) una riflessione di musica e parole dedicata ai temi del cambiamento climatico e del nostro rapporto con la natura.In.Nova Fert è un’associazione nata in occasione di Fert/ile: comporre oggi?, Festival dedicato alla musica contemporanea e realizzato con successo dal 25 al 28 ottobre 2018 per Bologna Modern del Teatro Comunale di Bologna. Negli anni In.Nova Fert si è consolidata attorno molte attività collaterali, fra cui un collettivo di composizione e un ensemble strumentale. L’ Ensemble cambia a seconda delle esigenze di volta in volta presentate dalla sperimentazione e dai progetti. Il Collettivo ad oggi è formato da cinque membri: Bernardo Lo Sterzo, Livia Malossi Bottignole, Marco Pedrazzi, Alessio Romeo, Diego Tripodi. Suoi lavori sono stati eseguiti all’interno di AngelicA Festival, Estovest Festival, Bologna Modern, Songlines rassegna di FontanaMIX Ensemble. Con quest’ultimo hanno creato il docu-concerto Sette Canzoni per Bruno, debuttato alla Biennale Musica 2020.

L’In.Nova Fert Ensemble è formato da Clara Cocco (flauto), Mattia Cipolli (violoncello), Marco Pedrazzi (pianoforte) e Francesca Tisano (voce recitante).

Al concerto di domenica seguiranno due appuntamenti, il 12 e il 14 novembre, sempre all’Hangar Rosso Tiepido, con il baritono Bruno Taddia accompagnato al pianoforte da Andrea Corazziari. Venerdì 12 alle 21 è in programma il Winterreise di Franz Schubert. Domenica 14 alle 17 Viandanti d’oggi, dodici sguardi contemporanei sull’erranza su testi di Lidia Riviello. Liriche di Giorgio Colombo Taccani, Gabrio Taglietti, Alessandro Cappelletto, Igor Bianchini, Nicola Straffelini, Paolo Marzocchi. La stagione, proposta col sostegno della Fondazione di Modena, si snoda poi fino a dicembre.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it per SMS o per whatsapp al numero 329 6336877 indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si prega di prenotare entro le ore 15 del giorno del concerto; le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio, per permettere al pubblico non prenotato in presenza di accedere. La Rassegna Concerti d’oggi è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per informazioni: tel 3296336877.

