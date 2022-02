"Voci d'Amore", il prossimo appuntamento di Concerti d'Oggi tra musica e parole

Sabato 12 febbraio alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Lo spettacolo, Voci d’Amore, e? un gioco di corrispondenze biunivoche, corrispondenze di amori vissuti e documentati oppure leggendari, misteriosi, occultati.

Musica e parole scorreranno dunque insieme, condividendo elementi biografici ed estetici, e portando gli ascoltatori nell’intimità delle vite e delle opere di grandi compositori in un crescendo di partecipazione e immedesimazione con gli amori evocati. Tra questi l’amore leggendario tra Tristano e Isotta, l’amore misterioso di Antonie Brentano, la più? accreditata “Immortale Amata”, gli amori proibiti di Schubert, quello coniugale “perfetto” di Schumann e della moglie-musa Clara Wieck, e gli amori meno perfetti di Šostakovic? e Mozart.

Voci d’amore e? composto da sette melologhi di Claudio Rastelli alternati a brani pianistici – di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Debussy, Šostakovic? – attinenti ai testi recitati ed eseguiti al pianoforte da Federico Nicoletta. I testi recitati, su drammaturgia originale di Diana Höbel sono nati a partire da biografie, saggi musicologici, lettere, testi letterari e poetici.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.