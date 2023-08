Armoniosamente fa tappa a Cavezzo con "Voci di Preghiera"

“Voci di preghiera” è il titolo del concerto che l’ensemble formato dal soprano Paola Sanguinetti, dal mezzosoprano Daniela Pini, da Francesco Bonacini al violino e da Davide Burani all’arpa terrà giovedì 31 agosto, alle 21, a Cavezzo, nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio Abate. L’appuntamento fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’ensemble propone un repertorio di preghiere in musica, grandissimi classici come l’Ave Maria, eseguita nelle versioni di Caccini e Mozart, il “Panis angelicus” di Franck, il “Qui tollis” dalla Petite Messe Solennelle di Rossini, e brani tratte da opere, in particolare di Verdi come Nabucco, Otello, La forza del destino.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.