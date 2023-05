"Al volante della mia vita", incontro con l'autrice del libro

Mercoledì 3 maggio alle ore 20.45 presso Auditorium "A.Loria" di via Rodolfo Pio, 1 - Carpi (MO) sarà presentato il libro di Alessandra Pederzoli "Al volante della mia vita" .

Il libro è’ una storia di sopravvivenza. Alessandra Pederzoli racconta i suoi 14 anni con la malattia, e anche se non si tratta di una storia allegra, questa storia insegna moltissimo. Insegna come resistere agli urti senza spezzarsi. Insegna a tornare a vivere quando sembra che non ci sia più nulla per cui vivere, ma soprattutto insegna che per rialzarsi è necessario cambiare punto di vista.

Un libro da leggere in punta di piedi, col rispetto che merita la generosità e la passione con la quale l’autrice ha deciso di raccontarsi, di mettere a servizio del lettore la sua storia. Una generosità nei contenuti che peraltro si accompagna a uno stile sobrio e una scrittura snella e coinvolgente.

Il volume si presenta come un viaggio interiore dell’autrice per raccontare la sua lotta contro il tumore che la accompagna da 15 anni. Un’opera frutto della necessità di condividere paure e trascorsi ma anche di testimoniare l’importanza di vedere tutte le bellezze che la vita regala.

L’autrice Modenese, classe ‘74, Alessandra è dottoressa commercialista e professoressa di Scienza delle Finanze presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. E’ anche appassionata di politica, musica, sanità e psicologia.