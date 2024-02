Nuova Volkswagen T-Cross: imperdibile open weekend a Modena

Quando il design incontra tecnologia e funzionalità? nasce Nuova T-Cross. Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 un open weekend dedicato consentirà di far scoprire a tutti i curiosi e gli appassionati delle quattro ruote il nuovo city SUV firmato Volkswagen.

Nuova Volkswagen T-Cross: porte aperte da Auto Grifone

La Nuova Volkswagen T-Cross sarà disponibile in anteprima nelle sedi di Modena (via F. Vecchione, 31) e Carpi (via Villa Negro Ovest, 20) presso gli showroom di Auto Grifone, eccellenza e garanzia senza tempo di veicoli di ultima generazione, in entrambi i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30.

Al nuovo city SUV Volkswagen è stato dedicato l'evento aperto al pubblico dal titolo “Bella da vivere”, un claim che ha il suo perché. La T-Cross e? infatti un’auto funzionale che ha tutto quello di cui si ha bisogno per vivere a pieno la citta?. La contraddistinguono spazio, tecnologia di classe superiore e anche un nuovo design. Un’auto accattivante che si adatta a tutte le esigenze della vita quotidiana.

Tecnologia all'avanguardia e fari luminosi

Tra le novità più importanti della nuova automobile troviamo una tecnologia all'avanguardia e fari LED Matrix IQ.Light di serie sull’allestimento Style e optional su Life, R-Line e Edition Plus. Il risultato e? una firma luminosa che rende T-Cross inconfondibile anche di notte, non solo una tecnologia evoluta, ma anche una caratteristica che da? a Nuovo T-Cross carattere e grinta.

IQ.Drive Travel Assist di serie su tutta la gamma

Tra le funzionalità della nuova T-Cross troviamo anche il Travel Assist, un sistema in grado di controllare longitudinalmente e trasversalmente la vettura, mantenendo la distanza dal veicolo che precede e limitando le possibilita? di uscita dalla corsia di percorrenza. Questo elemento offre un comfort per la guida anche durante le lunghe percorrenze.

Design degli interni

Aumento della qualita? dei materiali nell’abitacolo con impiego di materiali morbidi, in particolare in aeree piu? visibili come pannelli porta e plancia, forniscono all’abitacolo un pregio che e? tipico delle vetture di classe superiore.

L'equipaggiamento

Gli allestimenti si distinguono in tre varianti: Life, Style e R-Line. Nel modello di base, Life, sono inclusi il quadro strumenti digitale da 8 pollici, l'unità di infotainment da 8 pollici con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega da 16 pollici, fari completamente a LED, il pacchetto di assistenza alla guida IQ.Drive con Lane Assist e Adaptive Cruise Control, volante rivestito in pelle, sensori di parcheggio, specchietti retrovisori elettricamente regolabili e riscaldabili, oltre al sedile posteriore scorrevole.

La Style, invece, aggiunge cerchi da 17 pollici, fari Matrix LED, finiture cromate esterne, vetri posteriori oscurati e il quadro strumenti digitale avanzato da 10,25 pollici. La R-Line si caratterizza per il suo design sportivo, finiture interne specifiche, cerchi in lega dal design esclusivo e un livello di equipaggiamento equiparabile alla Style.

Gli extra

Tra gli optional più rilevanti vi sono il climatizzatore automatico bizona, il sistema Keyless e la telecamera posteriore, inclusi nel pacchetto Tech Pack. Il Design Pack offre cerchi da 18 pollici, calotte specchietti nere, finiture interne Mistral, vernici metallizzate e perlate, impianto audio Beats, ricarica wireless, infotainment Discover Pro con navigatore e schermo da 9,2 pollici, insieme ai sedili anteriori riscaldabili.

Tanto spazio in dimensioni compatte e tecnologia avanzata

Nuova T-Cross è pensata per accompagnarvi negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Tutto ciò che si può chiedere a un City SUV lo troverete a bordo di Nuova T-Cross La connettività offerta da Volkswagen offre ancora più comodità, sicurezza e intrattenimento. Grazie alla connessione ad internet, Nuova T-Cross e il vostro smartphone vi portano a destinazione ancora più rilassati: a voi basta, semplicemente, guidare.

Equipaggiamenti di serie

Apertura Keyless;

Cerchi in lega da 17″;

Colore metallizzato;

Finestrini posteriori oscurati;

Light and Vision Pack Plus;

Videocamera posteriore.

Una promo da non perdere

Ma non è finita qui: la promo di lancio è sensazionale! Nuova T-Cross 1.0 TSI 95 CV può essere vostra da 149 euro al mese TAN 4,99% - TAEG 6,09% con anticipo di 4.600 euro - 30.000 Km. Rata finale 17.873 euro. Inclusa nel prezzo anche l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km.

Scegliendo la Nuova T-Cross, dopo 3 anni sarete liberi di restituirla o sostituirla con una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare dei vantaggi di “Progetto Valore Volkswagen” oppure tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito.

Auto Grifone vi aspetta numerosi il 24 e 25 febbraio!