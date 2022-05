"Vox Mutinae", la V Edizione inaugura con l'esibizione dei vincitori del concorso Ghiaurov

Riparte la rassegna musicale 'Vox Mutinae' 2022 , che quest'anno giunge alla sua quinta edizione con un programma ricco di musica, arte, cultura. Il primo concerto si terrà sabato 28 maggio 2022, ore 18.00, all'Auditorium Santa Scolastica, presso il Monastero di San Pietro, via San Pietro 7 a Modena.

Si esibiranno in un recital lirico due giovani e promettenti voci che hanno vinto l’edizione 2021 del Concorso Internazionale di canto lirico intitolato al grande basso bulgaro naturalizzato modenese Nicolaj Ghiaurov. E’ proprio un basso, Giorgi Manoshvili, georgiano, vincitore del primo premio dell'ultima edizione del concorso, che canterà al concerto del 28 maggio, insieme al baritono Andrea Piazza, vincitore del premio Silveri. I due giovani artisti saranno accompagnati dalla pianista Federica Cipolli.

Giorgi Manoshvili, anche se giovanissimo, ha già al suo attivo numerose produzioni in tutto il mondo (Tbilisi, Parigi, Taiwan, Berlino, Pechino, Londra, Mosca etc.). Prossimamente debutterà come Frate Inquisitore in Don Carlo all'Opéra de Montecarlo.

Andrea Piazza, nato a Palermo, accosta lo studio del canto allo studio della chitarra, prossimo al debutto nel Don Giovanni di Mozart.



La rassegna è organizzata dall’ Associazione artistico-culturale Actea, con la direzione artistica del M° Gianni Coletta, che ha come finalità quella di promuovere i giovani artisti emergenti e di talento, contribuendo al mantenimento della tradizione lirica del nostro territorio.

L'evento è ad ingresso gratuito. Per informazioni: acteamodena@gmail.com