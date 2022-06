Walk-In paesano serale, camminate estive tra i borghi di Pavullo

Quattro appuntamenti "camminanti" verso alcuni tra i più bei borghi e paesaggi di Pavullo alla luce del sol calante. L'oratorio di Ca di Chino, i borghi di Campiano, Torricella e Miceno, la Foresta di Poggiocastro e il Monte della Campana saranno alcune delle mete delle camminate di Walk-In Modena.

"Non cammineremo tanto per arrivare da qualche parte, quanto per arrivare ad ogni istante, ad ogni passo... ci alleneremo a rallentare un po'corpo e mente per lasciare spazio all'incontro con la natura, che da sempre ha il potere di rigenerarci. Durante le semplici passeggiate saremo accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness in cammino".

Programma indicativo delle escursioni

Venerdì 1 luglio h 19 – 21.30: La foresta di Poggiocastro e il borgo di Campiano

Venerdì 15 luglio h 19 – 21.30: L'oratorio di Ca' di Chino

Venerdì 29 luglio h 19 – 21.30: Monte Campana e il borgo di Torricella

Venerdì 12 agosto h 19 – 21.30: la Via - - Vandelli e il borgo di Miceno



Difficoltà: tra i 5 e i 6 km, tra i 200 e i 300 m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, bastoncini da trekking consigliati, uno zainetto con snack energetici, 1l acqua, repellente per insetti, torcia frontale. Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com