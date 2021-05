Modena da un obiettivo, tour in centro storico sulle orme dei fotografi della città

Domenica 9 maggio alle ore 15.30, l'Associazione Arianna propone una passeggiata nel centro storico di Modena, vista attraverso lo sguardo dei più importanti fotografi della città: Franco Vaccari, Giuseppe Zagaglia, Franco Fontana e d’adozione Luigi Ghirri.

Modena, da sempre attiva in campo fotografico, si scopre attraverso la vista di questi grandi maestri, che hanno saputo esaltarne l’anima attraverso i propri obiettivi.

Durata prevista: un’ora e trenta minuti circa. Costo: € 10,00 per persona da corrispondere a Modenatur. Percorso tutto in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza. Prenotazione obbligatoria sul sito di Modenatur oppure chiamando Modenatur al numero 059 22 00 22.



L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. Iniziativa in collaborazione con l’agenzia Modenatur.

