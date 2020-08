Walking Tour nei parchi di Modena Ovest, una serata alla scoperta del territorio

L'associazione culturale Arianna propone nella sera di martedì 18 agosto un piacevole percorso a piedi nel verde alla scoperta di sculture, installazioni e monumenti collocati in alcuni parchi modenesi. Opere che celebrano personalità illustri, grazie alle quali la nostra città è famosa nel mondo per la sua vocazione sportiva, ma anche persone comuni, il cui sacrificio ha reso possibile la realizzazione di una cultura basata su valori di pace, libertà e impegno civile.

Il percorso si snoda per circa 4 km tra Viale Corassori e Via Emilia Ovest passando per il Parco città di Londrina ed il Parco Enzo Ferrari. Al termine del tour, sosta facoltativa in gelateria per un momento di ristoro e convivialità.



La prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile dal sito di Modenatur, oppure chiamando Modenatur al numero 059 220022. Il ritrovo è previsto per le 19.45 presso il luogo che verrà comunicato al momento dell'iscrizione. Il costo è di 10€ a persona, da corrispondere a Modenatur. La durata prevista è di 2 ore e 30 minuti circa.

Si suggerisce di indossare scarpe comode chiuse e di portare una torcia, acqua e repellente per insetti. Nel rispetto delle norme anti Covid-19 i partecipanti devono presentarsi con mascherina e gel igienizzante mani. L’associazione ARIANNA non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.