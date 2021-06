Formigine tra storia e natura, un walking tour serale per le vie del borgo

Indirizzo non disponibile

Giovedì 17 giugno, alle ore 20.30, l'Associazione Culturale Arianna propone un walking tour serale intitolato "Formigine, tra storia e natura".

Si tratta di una camminata che farà conoscere ai partecipanti i principali aspetti storici, culturali e ambientali del borgo di Formigine, quali, il suo castello risalente al medioevo (che è oggi sede di rappresentanza del Comune di Formigine), le antiche contrade del centro storico, con le chiese e le numerose confraternite; e Villa Gandini, fra i migliori esempi conservati di “civiltà in villa” del modenese, con il suo annesso parco storico, in cui il giardino paesistico ottocentesco convive con quello moderno e presenta insieme ad una grande varietà di piante autoctone anche specie esotiche. Ci sarà inoltre la possibilità di una breve sosta finale presso il bar annesso al parco, a carico dei partecipanti.

La durata prevista per la visita è di 2 ore circa. Il costo è di 10 euro, da corrispondere a Modenatur. In ottemperanza alle norme anticovid ai partecipanti viene richiesto di tenere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. La prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile sul sito di Modenatur oppure contattando Modenatur al numero tel. 059 22002.