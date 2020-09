Continuano le proposte di visita guidata/passeggiata organizzate dalla associazione culturale modenese Arianna assieme all’agenzia Modenatur. WALKING TOUR serale ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO FORMIGINESE: una camminata sulle piste pedonali che ci farà conoscere aspetti storici, culturali e ambientali del territorio di Formigine partendo dalla frazione di Casinalbo, con la Chiesa e le ville limitrofe, attraverso il centro storico di Formigine con il suo castello, le sue chiese e Villa Gandini con il suo parco storico.

Possibilità di una breve sosta ristoro, a carico dei partecipanti, presso il Bar annesso al parco per poi rientrare su Casinalbo attraverso un suggestivo percorso pedonale nella campagna.

Evento organizzato nell'ambito del Settembre Formiginese.

Prenotazione obbligatoria:

dal sito di Modenatur: https://experience.modenatur.it/it/activity/299324/walking-tour-alla-scoperta-del-territorio-formiginese

oppure chiamando Modenatur nr. 059 220022



Ritrovo: Via Landucci 1 a Casinalbo (MO), di fronte a Villa Bianchi.

Costo: € 10,00 per persona da corrispondere a Modenatur; gratuito per bambini sino a 10 anni.

Durata prevista: 3 ore circa.

Nota: si suggerisce di portare una torcia, acqua, repellente per insetti e di indossare un abbigliamento comodo con scarpe chiuse.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 i partecipanti devono presentarsi con mascherina e gel igienizzante mani.

L’Associazione ARIANNA non percepisce proventi dall’iniziativa.

Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.

