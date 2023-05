Due giorni all'insegna di musica e arte: a Modena torna il Wave Experience Festival

Giunto alla terza edizione, il Wave Experience Festival torna a radunare musicisti, appassionati e curiosi per due giorni di concerti, festa e convivialità ad ingresso gratuito ed aperti a tutta la città. Il luogo simbolo di questo evento è il parco antistante alle Sale Prova Wave Music della Polisportiva Morane, in via Ancona 6 a Modena.

Il Wave Experience Festival 2023 avrà inizio alle 17 di sabato 27 maggio, con musica dal vivo, mercatini ed esposizione di artisti, inseriti nella cornice del parco, che in occasione dei due giorni di festival si trasformerà in un’oasi interamente dedicata all’arte. La musica, grande centro dell’evento, accompagnerà il pubblico fino alle 23:30, per riprendere con gruppi e artisti differenti il pomeriggio seguente: analogo infatti è il programma di domenica 28, con musica, arte e mercatini sempre dalle 17 alle 23:30.

Il fine settimana del WEF23 inaugura il calendario estivo della Revol Wave Orchestra, collettivo di oltre 400 musicisti locali che, in ormai due anni di attività e in costante dialogo con l'amministrazione comunale, ha stretto legami con tante realtà emergenti del territorio che similmente si impegnano per offrire alla città occasioni di musica live e di intrattenimento dopo anni di stop forzato.

Tra le novità dell’edizione 2023, il WEF23 può orgogliosamente vantare il patrocinio del Comune di Modena, che permette al collettivo di fare un passo avanti verso l’ideale fondativo di riportare la musica al cuore della propria città. Questo sarà possibile non solo aprendo le porte del festival a tutti, ma anche ospitando al festival realtà del territorio sia emergenti che affermate. A questo proposito, si ringraziano la Polisportiva Morane ASD e APS, Radioattiva Nonantola, Kinder Garden, Luke&Pole, Human Maple, e tutte le realtà intervenute al primo WEF23.

Per informazioni: revolwave.orchestra@gmail.com