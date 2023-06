Torna il Wave Experience Festival: due giornate di musica, arte e divertimento a Modena

Il collettivo Revol Wave Orchestra è lieto di annunciare il secondo appuntamento dell’estate 2023: sabato 8 e domenica 9 luglio torna il Wave Experience Festival, a Modena, in Via Ancona 6.

Dopo il successo dell’edizione di maggio, si torna al parco delle sale prova Wave Music per due nuove giornate ricche di talento musicale, artisti eclettici, e mercatini, aperte a tutta la città. Con un'offerta di 10 band provenienti da tutta Italia e da diversi generi musicali, il Wave Experience Festival offre un palcoscenico per artisti emergenti e consolidati. La line up vedrà susseguirsi sul palco nei due giorni Le Pietre dei Giganti, Le Piccole Morti, Linfociti Natural Killer, The Sound of Perseverance, I Puttana, Ego nel pagliaio, Keep out, Thundersthell, Biscotti dell’ichea, C6H6.

Oltre alla musica, Wave Experience Festival ospiterà una serie di artisti e creativi che esporranno le loro opere in perfetta sintonia con l’atmosfera creativa e vivace del festival. I visitatori potranno immergersi in installazioni visive, opere d'arte e performance firmate da artisti ormai affezionati all’evento, come Drew, Krepes, e Peaks View. Non mancheranno le novità: parteciperanno con le proprie esposizioni anche Priscilla Marvel, Emanuele Giacobazzi e il progetto Latitude 44.5. I mercatini presenti all'evento offriranno una selezione di creazioni uniche, proponendo artigianato locale e diverse proposte di articoli vintage. Tra i partecipanti, Moody Abbigliamento, Artemia Cerasus, CiappiniLab, Laboratorio Coram, Dora Dischi, Gabriele Hyldeborg e Rise Guitar Surgeon.

Come sempre, l’entrata è libera, per consentire a tutti di partecipare all'evento. Il Wave Experience Festival avrà ufficialmente inizio alle ore 17:00, per concludersi alle 23:30, permettendo al pubblico di godere di entrambe le serate di buona musica e di un'atmosfera unica, coinvolgente e accogliente. L'evento si svolgerà presso il parco di Via Ancona 6, Modena, attrezzato con stand di cibo e bevande, area biliardino e canestro e zona relax con amache e cuscini.

Per ulteriori informazioni sull'evento, visitare la pagina instagram del collettivo Revol Wave Orchestra qui. Per richieste e informazioni aggiuntive, è possibile scrivere una mail a revolwave.orchestra@gmail.com. E’ possibile ascoltare in anteprima gli artisti del secondo Wave Experience Festival attraverso la playlist ufficiale del festival su Spotify.

Si ringraziano Polisportiva Morane ASD e APS, Radioattiva Nonantola, Kinder Garden, Luke&Pole, Comune di Modena.